Bhilwara: दिल दहला देने वाला हादसा: थ्रेसर मशीन ने ली युवक की जान…पलक झपकते ही थम गई सांसे

शाहपुरा (भीलवाड़ा)। नियति के क्रूर खेल को कोई नहीं समझ सकता। शाहपुरा के उदयभान गेट निवासी 42 वर्षीय राजू तेली के लिए शुक्रवार का दिन काल बनकर आया। जिस मशीन के जरिए वे अपने परिवार के सुनहरे भविष्य के सपने बुन रहे थे, वही मशीन उनकी मौत का कारण बन गई। डाबला कचरा मार्ग पर सरसों की थ्रेसिंग के दौरान हुए एक खौफनाक हादसे ने तीन मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया भी हमेशा के लिए उठा दिया।