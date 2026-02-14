Bhilwara: 4 बच्चे हुए अनाथ, पति-पत्नी, जेठानी समेत एक गांव से उठी 4 अर्थियां, शादी में की चोरी बनी मौत का कारण

घटना को लेकर माधोपुरा कंजर बस्ती की झुमा देवी कंजर ने गंगापुर थाने में मामला दर्ज कराया। परिवादी ने बताया कि वह और उसके परिवार की सीता देवी पत्नी सम्पत कंजर, बदामी पत्नी जानकी कंजर, सुशीला देवी उर्फ सुला पत्नी रतन कंजर निवासी माधोपुरा, जमनी देवी पत्नी शंकर कंजर पांचों 09 फरवरी व 10 फरवरी को आलोली निवासी शैतान सिंह के यहां पर शादी समारोह में बर्तनों की साफ-सफाई का काम करने गई। इसके बदले उनको वहां खाना मिलना था।