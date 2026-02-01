भीलवाड़ा में गलती से जहरीला केमिकल पीने से दंपती समेत 4 की मौत

घटना के अनुसार, मृतक घुमंतू परिवार के सदस्य 10 फरवरी को एक शादी समारोह में खाना लेने और सफाई के लिए गए थे। वहां कैटर्स ने खाना गर्म करने के लिए ज्वलनशील केमिकल को शराब की खाली बोतलों में भर रखा था। परिवार के सदस्य अनजाने में उन्हें शराब समझकर घर उठा लाए। गुरुवार दोपहर में जब इन बोतलों का सेवन किया गया, तो सभी की हालत बिगड़ गई। मृतकों में रतन कंजर, उसकी पत्नी सुशीला देवी तथा जमनी देवी और बदामी देवी शामिल है। जबकि सन्नू कंजर भीलवाड़ा में भर्ती है। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 1 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है।