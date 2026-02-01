भीलवाड़ा में गलती से जहरीला केमिकल पीने से दंपती समेत 4 की मौत

aaroli sharab dukhantika at bhilwara`rajasthan
भीलवाड़ा। जिले के गंगापुर क्षेत्र के आलोली गांव में एक बड़ी लापरवाही ने हंसते-खेलते परिवारों को तबाह कर दिया। शादी समारोह से शराब समझकर लाया गया जहरीला केमिकल (मेथनॉल कार्बनिक सॉल्ट) पीने से दंपती सहित चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है।
घटना के अनुसार, मृतक घुमंतू परिवार के सदस्य 10 फरवरी को एक शादी समारोह में खाना लेने और सफाई के लिए गए थे। वहां कैटर्स ने खाना गर्म करने के लिए ज्वलनशील केमिकल को शराब की खाली बोतलों में भर रखा था। परिवार के सदस्य अनजाने में उन्हें शराब समझकर घर उठा लाए। गुरुवार दोपहर में जब इन बोतलों का सेवन किया गया, तो सभी की हालत बिगड़ गई। मृतकों में रतन कंजर, उसकी पत्नी सुशीला देवी तथा जमनी देवी और बदामी देवी शामिल है। जबकि सन्नू कंजर भीलवाड़ा में भर्ती है। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 1 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है।
वहीं पुलिस और आबकारी विभाग ने भीलवाड़ा स्थित उस दुकान पर भी दबिश दी है जहां से यह केमिकल सप्लाई हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक प्रशासनिक जांच कमेटी गठित की गई है।
बड़ी खबरेंView All
समाचार
ट्रेंडिंग