गुटखे का दाम बढ़ा तो आया गुस्सा, कट्टा निकालकर दुकानदार को युवक ने धमकाया

MP News: ग्वालियर में दिनदहाड़े दहशत फैलाने की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। मुरार थाना क्षेत्र के लाल टिपारा इलाके में गुटखा के दाम को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद कुछ ही मिनटों में हथियार की नोक तक पहुंच गया। दुकानदार द्वारा कीमत कम करने से इनकार करने पर एक युवक ने कमर से कट्टा निकालकर सीधे उसकी ओर तान दिया। अचानक हुई इस घटना से आसपास के लोग सन्न रह गए और इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।