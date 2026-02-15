15 फ़रवरी 2026,

रविवार

ग्वालियर

बहु की प्रताड़ना से परेशान 95 वर्षीय बुजुर्ग ससुर ने खुद को मारी गोली, फैली सनसनी

MP News : बहू और अन्य परिजन द्वारा की जा रही प्रताड़ना से तंग आकर ससुर ने लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है।

ग्वालियर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 15, 2026

MP News

बहु की प्रताड़ना से परेशान बुजुर्ग ससुर ने की आत्महत्या (Photo Source- Patrika)

MP News : मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक 95 साल के बुजुर्ग द्वारा आत्महत्या करने क सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि, यहां एक बहू और अन्य परिजन द्वारा की जा रही प्रताड़ना से तंग आकर ससुर ने लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये सनसनीखेज घटना थाटीपुर थाना इलाके की नेहरू कॉलोनी की है।

घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हर किसी के मुंह पर सिर्फ एक की बात है कि, बुजुर्ग को किस कदर का प्रताड़ित किया गया होगा कि, आखिर इस उम्र में आकर उसने अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि, बुजुर्ग ने खुद को पेट में गोली मारी थी, जो पीठ से आर-पार हो गई। पास ही उनकी बारह बोर की लाइसेंसी राइफल भी मिली है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। साथ ही, मामले की जांच शुरु की।

मौके पर मिला सुसाइड नोट

जांच पड़ताल की तो मौके पर एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिससे पता चला कि बुजुर्ग अपनी बड़ी बहू से शारीरिक और मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित हो चुका था। पारिवारिक क्लेश ने इतनी उम्र में भी उसका जीवन इस कदर ग्रस्त कर दिया था कि, बुजुर्ग ने जान देने में ही भलाई समझी।

डेयरी संचालक था मृतक

नेहरू कॉलोनी निवासी रामाधार गुप्ता डेयरी संचालक थे। फिलहाल पुलिस ने शव को निगरानी में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया है और मर्ग कायम कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

Published on:

15 Feb 2026 08:05 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / बहु की प्रताड़ना से परेशान 95 वर्षीय बुजुर्ग ससुर ने खुद को मारी गोली, फैली सनसनी

