बहु की प्रताड़ना से परेशान 95 वर्षीय बुजुर्ग ससुर ने खुद को मारी गोली, फैली सनसनी

घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हर किसी के मुंह पर सिर्फ एक की बात है कि, बुजुर्ग को किस कदर का प्रताड़ित किया गया होगा कि, आखिर इस उम्र में आकर उसने अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि, बुजुर्ग ने खुद को पेट में गोली मारी थी, जो पीठ से आर-पार हो गई। पास ही उनकी बारह बोर की लाइसेंसी राइफल भी मिली है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। साथ ही, मामले की जांच शुरु की।