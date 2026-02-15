तालाब में डूबकर बुझ गया घर का चिराग, तीन बहनों का इकलौता भाई था कृष्णा

कक्षा छठवीं में पढ़ने वाला कृष्णा मोहना बाजार क्षेत्र का निवासी था। उसके पिता अरुण प्रताप सिंह भदौरिया ट्रक चालक हैं। तीन बेटियों के बाद मन्नत मांगकर जन्मा कृष्णा परिवार का इकलौता बेटा और घर की सबसे बड़ी उम्मीद था। शनिवार दोपहर स्कूल से लौटने के बाद दोस्त उसे बाहर बुलाने आए। उसने घर पर घूमने जाने की बात कही, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि वह तालाब की ओर जा रहा है।

चिकनी मिट्टी पर फिसला पैर, गहराई में समाया

दोस्तों के साथ कृष्णा बाजार के पीछे स्थित तालाब में नहाने उतरा। बताया गया कि तालाब किनारे की चिकनी मिट्टी पर उसका पैर फिसल गया और वह संतुलन खो बैठा। कुछ ही पलों में वह गहरे पानी में चला गया। साथियों ने शोर मचाया और मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। थाना प्रभारी राशिद खान के नेतृत्व में तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया गया। घंटों की मशक्कत के बाद शाम को कृष्णा का शव तालाब से बाहर निकाला गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।