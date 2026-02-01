यूपी में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन सिरप बरामद, तस्करों के गैंग का खुलासा…पुलिस और SSB की बड़ी कामयाबी

सिद्धार्थनगर की मोहाना पुलिस और SSB की 66वीं वाहिनी को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने नशीली दवाओं की तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए भरमी से पननी मार्ग से दो और सड्डा मोड़ से एक संदिग्ध सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर नशीली दवाओं की तस्करी का भंडाफोड़ किया है।