अनूप शुक्ला के पत्रकारिता की शुरुआत वर्ष 2010 से लखनऊ से प्रकाशित "वॉयस ऑफ लखनऊ" अखबार से गोरखपुर में रिपोर्टर से हुई थी। इसके बाद दिल्ली से प्रकाशित "अमर भारती" अखबार के गोरखपुर में ब्यूरो चीफ रहे। वर्ष 2019 में दैनिक भास्कर (यूपी एंड उत्तराखंड) अखबार के डिस्ट्रिक रिपोर्टर हुए। पुनः वर्ष 2023 से राजस्थान पत्रिका डिजिटल के लिए काम कर रहा हूं। अनूप मुख्य रूप से गोरखपुर और बस्ती मंडल के जिले गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। प्रशासन, राजनीति, क्राइम, रेलवे, शिक्षा, सरकारी योजना के साथ सामाजिक हितों से जुड़े मुद्दों पर कवरेज करते हैं। जनता से जुड़े मुद्दे, पीड़ितों की समस्या, अधिकारियों से संबंधित मुद्दे पर बातचीत के बाद समाचार का रूप देता हूं। खबरे पुष्टि के बाद पूरी होती है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखता हैं। पत्रकारिता की फील्ड में अभी तक किसी तरह का ब्लेम नहीं लगा हूं। शिक्षा की बात की जाए तो अनूप शुक्ला MSc (math), BJ (राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय) रही है। वर्तमान में लॉ की पढ़ाई की जा रही है।