देश की 27 सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक कार्यप्रणालियों में यूपी के तीन जिले शामिल, गोरखपुर को भी मिली राष्ट्रीय पहचान

गोरखपुर जिले के खजनी ब्लॉक की छताई ग्राम पंचायत में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों ने बायोफ्लॉक तकनीक के जरिए वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन शुरू किया है। यहां जलपरी प्रेरणा महिला मत्स्य उत्पादक समूह की ओर से पांच बायोफ्लॉक यूनिट स्थापित की गई हैं। इस तकनीक से कम जगह में नियंत्रित वातावरण में मछली पालन संभव हो रहा है। इससे ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार और आय बढ़ाने के नए अवसर तैयार हो रहे हैं।