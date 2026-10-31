गोरखपुर एयरपोर्ट पर SSF ने दिखाया दमखम, हाईटेक हथियारों और सुरक्षा उपकरणों की लगी प्रदर्शनी

SSF Exhibition on Gorakhpur Airport: गोरखपुर में राष्ट्रीय एकता दिवस और लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर शनिवार को गोरखपुर एयरपोर्ट परिसर में दूसरी वाहिनी विशेष सुरक्षा बल (SSF) की ओर से वेपन एवं सिक्योरिटी इक्विपमेंट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में SSF के आधुनिक हथियारों, बम निरोधक उपकरणों और अत्याधुनिक सुरक्षा संसाधनों का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों को एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाली तकनीक को करीब से देखने और समझने का मौका मिला।