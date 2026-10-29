गोरखपुर में महिला की हत्या का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

Police encounter: गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र में बाइक से धक्का देकर महिला की हत्या करने के मामले में वांछित आरोपी को पुलिस ने गुरुवार भोर में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस के पास पहुंचने पर आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। वह कहने लगा, ‘साहब, गलती हो गई।’ घायल आरोपी को पहले सीएचसी कौड़ीराम ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।