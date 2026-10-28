गोरखनाथ मंदिर और सीएम आवास की सुरक्षा होगी और सख्त, 206 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात करने की तैयारी

Security Increase In Gorakhnath Mandir: गोरखनाथ मंदिर और मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने की तैयारी है। दोनों महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा के लिए 206 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पहले से स्वीकृत 207 पदों के अतिरिक्त इन पदों को मंजूरी मिलने के बाद कुल स्वीकृत पदों की संख्या 413 हो जाएगी। प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए डीआईजी गोरखपुर रेंज एस. चनप्पा ने इसे एडीजी गोरखपुर जोन के माध्यम से स्वीकृति के लिए पुलिस मुख्यालय भेज दिया है।