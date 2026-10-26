‘पेड़ों पर उल्टे लटक जाएं तो भी कुछ नहीं होगा’ इंडिया गठबंधन की रैली पर रवि किशन का तंज, राहुल गांधी ने दिया व्यापारियों को जवाब

दिवाली और धनतेरस के त्योहारों को देखते हुए दिल्ली के व्यापारिक संगठनों ने एक नवंबर की रैली टालने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि रामलीला मैदान के आसपास चांदनी चौक सदर बाजार और करोल बाग जैसे बड़े बाजार हैं। रैली के कारण यातायात और पार्किंग की समस्या होगी जिससे उनका कारोबार प्रभावित होगा। व्यापारियों की इस मांग पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए जवाब दिया। राहुल ने कहा कि वह व्यापारियों की बात सुन रहे हैं। मेट्रो सरकार ने बंद की, सड़कें सरकार ने सील की, राजधानी पर ताला सरकार ने लगाया। जब वोट ही चोरी हो जाए, तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है- न आपकी दुकान, न आपकी बचत, न आपके बच्चों का भविष्य। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग करते हुए दावा किया कि ऐसा होते ही यह आंदोलन 30 सेकंड में रुक जाएगा।