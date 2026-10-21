गोरखपुर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा: करंट से तीन की मौत, सात लोग झुलसे

हादसे की सूचना मिलते ही घायलों को उपचार के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया। सात अन्य घायलों का उपचार चल रहा है, जिनमें पांच की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए इस हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। घटना ने बिजली आपूर्ति बंद होने और दोबारा चालू किए जाने के बीच समन्वय तथा विसर्जन जुलूस के दौरान हाईटेंशन लाइनों से सुरक्षा के इंतजामों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।