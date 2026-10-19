महिलाओं की सुरक्षा पर CM योगी का बड़ा बयान, हर थाने में महिला सहायता केंद्र और 1090 हेल्पलाइन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मां भगवती को समर्पित भारतीय परंपराएं केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शासन और प्रशासन के कामकाज में भी दिखाई देती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का मिशन शक्ति अभियान इसी सोच पर आधारित है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। सीएम ने बताया कि प्रदेश के हर पुलिस थाने में महिला सहायता केंद्र बनाया गया है और 1090 महिला हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। इसके अलावा, हर थाने में महिलाओं की शिकायतें सुनने और उनका समाधान करने के लिए अलग कमरा है, जहां महिला बीट पुलिस अधिकारी या सब-इंस्पेक्टर स्तर की महिला पुलिस अधिकारी उनकी समस्याएं सुनती हैं और समाधान में मदद करती हैं।