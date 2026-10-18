Yogi government: 1.20 करोड़ महिलाओं की ताकत से बदलेगा यूपी, योगी सरकार का नारीशक्ति पर बड़ा फोकस

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए बीसी सखी पहल का भी मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीसी सखी पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बीसी सखी के रूप में महिलाएं ग्रामीण समुदायों तक बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में सहयोग करती हैं। इससे उन लोगों को सुविधा मिलती है, जिन्हें बैंकिंग सेवाओं के लिए दूर जाना पड़ता है। साथ ही, इस व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार का अवसर भी विकसित होता है। गांवों में वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता बढ़ने से सरकारी योजनाओं के लाभ, बैंकिंग लेनदेन और वित्तीय जागरूकता को प्रोत्साहन मिल सकता है।