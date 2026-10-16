4 इंस्पेक्टर, 7 दारोगा और 14 सिपाही, अब नए छत के नीचे लड़ेंगे डिजिटल जंग

ADG inagurate new cyber police station: साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और पीड़ितों को बेहतर पुलिस सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में गोरखपुर पुलिस को बड़ी सौगात मिली है। चरगांवा में 4 करोड़ 88 लाख 32 हजार रुपये की लागत से निर्मित साइबर थाने के दो मंजिला भवन का शुक्रवार को एडीजी जोन राम कुमार ने विधिवत उद्घाटन किया। इसके साथ ही पुलिस लाइन के पास स्थित अस्थायी भवन से संचालित साइबर थाना अब अपने नए प्रशासनिक परिसर में पहुंच गया है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस भवन में साइबर अपराधों से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई और मामलों की जांच-पड़ताल की जा रही है।