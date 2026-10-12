योगी का सपा पर हमला: सपा और शिक्षा नदी के दो छोर, कालनेमि की तरह राम नाम जप रहे सपाई

Cm Yogi Adityanath:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर में आयोजित शिक्षक सम्मेलन में समाजवादी पार्टी (सपा) पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा और शिक्षा नदी के दो छोर हैं, जो कभी नहीं मिल सकते। सपा शिक्षा की धुर विरोधी रही है और अब शिक्षा के कायाकल्प की बात कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि रामभक्तों पर गोली चलवाने वाले अब राम नाम जपकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं।