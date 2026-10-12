Ghazipur News:.’उम्मीद है भगोड़ा साबित नहीं होंगे’, अखिलेश यादव को राजभर की खुली चुनौती, कांग्रेस नेताओं पर भी उठाए सवाल

राजभर की पोस्ट में कांग्रेस नेताओं से जुड़े विवाद का भी जिक्र है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय राय और एक महिला नेता के बीच हुए विवाद को लेकर सवाल उठाए।

पोस्ट में इमरान मसूद के गिरेबान पर हाथ लगाने के मामले का उल्लेख करते हुए पूछा गया कि ऐसा करना सही था या नहीं। इसके अलावा प्रमोद तिवारी के हाथ जोड़कर माफी मांगने के मामले पर भी सवाल किया गया। राजभर ने कांग्रेस नेताओं पर कथित तौर पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि क्या इस तरह की भाषा बोलना सही है? इन सवालों के जरिए उन्होंने अखिलेश यादव से विवादित मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट करने की चुनौती दी।