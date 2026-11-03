गाजीपुर में पकड़ा गया चंदौली का शातिर, मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ 25 हजार का इनामी, दर्ज हैं आधा दर्जन मुकदमे

Ghazipur News: गाजीपुर में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नंदगंज पुलिस ने मंगलवार की सुबह मुठभेड़ के दौरान 25 हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका उपचार किया जा रहा है। आरोपी के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा, एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।