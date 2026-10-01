गाजीपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 38 अवैध असलहों के साथ 3 गिरफ्तार, एमपी से लेकर डिलीवरी करने पहुंचे थे

जानकारी के मुताबिक, गाजीपुर की स्वाट टीम और कोतवाली गाजीपुर की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध असलाहों के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से .32 बोर की 18 पिस्टल, 9 एमएम की एक पिस्टल और .315 बोर का 19 तमंचा बरामद किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने .32 बोर का 11 जिंदा कारतूस, 9 एमएम के दो जिंदा कारतूस, .315 बोर के पांच जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पकड़े गए सभी आरोपी गाजीपुर के ही रहने वाले हैं, जिनकी पहचान गहमर के रतन विश्वकर्मा, रवि कुमार और दिलदारनगर के अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। इसके साथ ही दो ऐसे आरोपी हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहे हैं।