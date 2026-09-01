गाजीपुर में नहाने गईं दो सगी बहने डूबीं: मौनी बाबा घाट पर हुआ हादसा, गंगा नदी का बढ़ा है जलस्तर

Two Sisters Drowned in Ganga River:गाजीपुर जिले के करंडा थाना क्षेत्र के चोचकपुर स्थित मौनी बाबा गंगा घाट पर मंगलवार दोपहर स्नान करने गईं दो किशोरियां गंगा के गहरे पानी में डूब गईं। हादसे के बाद घाट पर अफरा-तफरी मच गई। दोनों को डूबता देख आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम घाट पर पहुंची और दोनों की तलाश शुरू कराई गई। देर शाम तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। नदी में डूबी दोनों किशोरियां सगी बहने हैं। घटना की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरफ और गोताखोरों की टीम दोनों की तलाश कर रही है।