‘अखिलेश जी आपके चच्चू आपको सत्ता में नहीं आने देंगे’, ओमप्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख पर कसा तंज

ओमप्रकाश राजभर ने आगे लिखा, "शिवपाल जी पीडीए यानी 'पीट देगा अहीर’ और ‘पीट देगा अशफाक' को अपराध करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। सजायाफ्ता आजम खान को उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री बना देने का दावा कर रहे हैं। कैसे बनेंगे जरा आप ही बताइए। एक अपराधी चुनाव कैसे लड़ेगा? मंत्री कैसे बनेगा? अखिलेश जी, विभीषण की कहानी पढ़ लीजिए। विभीषण बहुत सीख देने वाला पात्र है। ये भी हो सकता है कि मेरे दफ्तर में गुंडा भी चाचा ने भिजवाया हो ताकि नाम आपका आ जाये। वो भी जांच में सामने आ ही जाएगा। खैर, उम्मीद है कलयुग के रावण की लंका में आग भी लगेगी और जरिया विभीषण ही बनेगा।"