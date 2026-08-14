UP Election 2027: BJP चुनाव से पहले 6 करोड़ महिला वोटरों को साधने की तैयारी, योगी सरकार की इन योजनाओं पर नजर

गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए भी सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए प्रति जोड़ा एक लाख रुपये खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी जल्द मिलने वाली है। बजट में इसकी व्यवस्था की गई है। इन योजनाओं के जरिए सरकार महिलाओं को रोजगार, आर्थिक मदद और सुविधाएं देने के साथ चुनाव से पहले उनके बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है।