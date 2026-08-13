‘बेनामी संपत्तियां बेचकर अतीक के परिवार को फंडिंग!’ माफिया के गुर्गों पर कसता शिकंजा

मामले की गंभीरता को देखते हुए नायब तहसीलदार दक्षिणी पीयूष कुशवाहा की अगुवाई में पांच सदस्यीय टीम बनाई गई है। टीम में एयरपोर्ट थाने के प्रभारी निरीक्षक राजेश उपाध्याय, राजस्व निरीक्षक अमर सिंह, शाह उर्फ पीपलगांव के लेखपाल मनीष कुमार और दामूपुर के लेखपाल प्रतीक पांडेय शामिल हैं। टीम को राजीव नागर के नाम दर्ज संपत्तियों के दस्तावेज, जमीन के मालिकाना हक, खरीद-बिक्री और मौजूदा स्थिति की जांच करनी है। यह भी पता लगाना है कि ये जमीनें सच में अनुसूचित जाति के लोगों की थीं या नहीं और उनके हस्तांतरण में कोई नियम तोड़ा गया या नहीं। डीसीपी नगर मनीष शांडिल्य ने बताया कि टीम को सात दिन में जांच रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।