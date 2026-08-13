Keshav Maurya Attack on SP: ‘राहुल गांधी के इशारे पर काम कर रही झारखंड सरकार’, संसद में विपक्ष के प्रदर्शन पर बरसे केशव मौर्य

केशव मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी फिलहाल प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में मजबूत करने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। डिप्टी सीएम के मुताबिक, ऐसी राजनीति के जरिए प्रदेश में कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाला माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब सुशासन और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और सरकार इसी दिशा में काम करती रहेगी।