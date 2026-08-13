13 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

Keshav Maurya Attack on SP: ‘राहुल गांधी के इशारे पर काम कर रही झारखंड सरकार’, संसद में विपक्ष के प्रदर्शन पर बरसे केशव मौर्य

UP Deputy CM Keshav Maurya: संसद में विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर निशाना साधा। उन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण, अपराधियों के समर्थन और ‘जंगलराज’ की राजनीति के आरोप लगाए। झारखंड छात्र आंदोलन को भी लेकर विपक्ष पर सवाल उठाए।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Dimple Yadav

Aug 13, 2026

Keshav Prasad Maurya Statement Keshav Maurya Latest News Keshav Maurya on Samajwadi Party

विपक्ष के प्रदर्शन पर बरसे केशव मौर्य (photo- insta @official_kpmaurya)

Keshav Prasad Maurya Statement: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संसद में विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने सपा पर हिंदू विरोधी रुख अपनाने, अपराधियों और दंगाइयों के साथ खड़े होने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाली ताकतों को संरक्षण देने जैसे आरोप लगाए।

‘सपा की राजनीति से फिर जंगलराज की कोशिश’

केशव मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी फिलहाल प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में मजबूत करने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। डिप्टी सीएम के मुताबिक, ऐसी राजनीति के जरिए प्रदेश में कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाला माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब सुशासन और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और सरकार इसी दिशा में काम करती रहेगी।

‘सपा का चरित्र अपराधियों के साथ खड़े होने का रहा’

मौर्य ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी का इतिहास अपराधियों और दंगाइयों के पक्ष में खड़े होने का रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने अपने राजनीतिक हितों के लिए ऐसे लोगों को संरक्षण दिया। हालांकि, ये आरोप केशव प्रसाद मौर्य के राजनीतिक बयान हैं। सपा की ओर से इन आरोपों पर प्रतिक्रिया आने पर उसका पक्ष भी इस मामले में महत्वपूर्ण होगा।

झारखंड के छात्रों के आंदोलन को बताया जायज

डिप्टी सीएम ने झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन जायज है और वहां भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को सरकार को बातचीत के जरिए सुनना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए।

‘जंतर-मंतर पर केंद्र ने छात्रों से बातचीत की’

केशव मौर्य ने झारखंड की स्थिति की तुलना दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन से की। उनका कहना था कि जंतर-मंतर पर छात्रों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार ने बातचीत का रास्ता अपनाया और उनकी मांगों पर सहमति बनाई। इसके उलट उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार छात्रों की मांगों को लेकर कठोर रुख अपना रही है।

राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

केशव मौर्य ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार राहुल गांधी के निर्देश पर काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि संसद में जंतर-मंतर से जुड़े मुद्दे पर प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन झारखंड में छात्रों के आंदोलन को लेकर विपक्ष चुप है। उन्होंने कहा कि छात्रों के मुद्दे को राजनीतिक नजरिए से नहीं, बल्कि उनकी समस्याओं और भविष्य से जोड़कर देखा जाना चाहिए।

‘झारखंड में छात्रों से मिलने नहीं जाएंगे, यहां नौंटकी करेंगे’, राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे पर केशव मौर्य का तंज

ये भी पढ़ें
Prayagraj news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 Aug 2026 02:53 pm

Published on:

13 Aug 2026 02:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Keshav Maurya Attack on SP: ‘राहुल गांधी के इशारे पर काम कर रही झारखंड सरकार’, संसद में विपक्ष के प्रदर्शन पर बरसे केशव मौर्य

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ओमप्रकाश के बेटे अरविंद को जान से मारने की धमकी: राजभर बोले- सुहेलदेव का वंशज हूं, कंसवादियों से मैं नहीं डरता हूं

Om Prakash Rajbhar - Akhilesh Yadav
लखनऊ

‘आजम खान गृह मंत्री होंगे’, शिवपाल के बयान पर डिप्टी CM मौर्य ने साधा निशाना; बोले-गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का संदेश दे रही सपा

shivpal yadav azam khan home minister bjp reaction
लखनऊ

महिलाओं को 50 हजार रुपये आर्थिक सहायता देने की तैयारी, स्वरोजगार बढ़ाने पर सरकार का फोकस

महिला सशक्तिकरण पर सरकार का बढ़ता फोकस (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

मायावती का बड़ा एक्शन; पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत कुमार मिश्रा BSP से निष्कासित, पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप

BSP chief Mayawati
लखनऊ

आज से पूरे यूपी में लौटेगा मानसून, तीन दिन भारी बारिश से मौसम होगा पूरी तरह सुहाना,नए अपडेट के साथ

मानसून की दमदार वापसी, बारिश से मिलेगी राहत (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.