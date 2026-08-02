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राहुल गांधी के FIR पर बीजेपी का हमला: केशव मौर्य बोले- छात्रों के कंधे पर बंदूक रख रही कांग्रेस

Keshav Prasad Maurya: राहुल गांधी के खिलाफ FIR पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी और INDIA गठबंधन की पार्टियों ने महिला आरक्षण का विरोध किया है। वे सरकार को निशाना बनाने के लिए हर मुद्दे का इस्तेमाल करते हैं।
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लखनऊ

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Shaitan Prajapat

Aug 02, 2026

Rahul Gandhi

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी Photo- ANI

Keshav Prasad Maurya On Rahul Gandhi FIR: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दल छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहे हैं।

हर अच्छे काम में अड़ंगा डालता है INDIA गठबंधन!

डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के दल महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर चुके हैं। ये लोग हर मुद्दे को सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन में भी उन्होंने छात्रों का इस्तेमाल किया। उनका तरीका यही है कि कोई भी अच्छा काम हो, उसका विरोध करो। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महिलाओं के आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया पूरी होगी। परिसीमन भी जरूरी है। सभी राजनीतिक दलों से बातचीत के बाद सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी।

भगवा का अपमान करने पर पप्पू यादव पर भड़के संत

इसी बीच अयोध्या में संतों ने संसद परिसर में हुए एक वाकये पर नाराजगी जताई है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने राम मंदिर दान चोरी के मामले में संसद में विरोध प्रदर्शन करते हुए केसरिया वस्त्र पहन लिया था। इस पर जगद्गुरु परमहंस आचार्य, तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर ने कहा कि पहली बार संसद परिसर में ऐसा नजारा देखने को मिला जहां विपक्षी सांसदों ने सनातन धर्म, भगवा झंडे और भगवान श्री राम का अपमान किया। यह माफ करने लायक नहीं है और सजा का हकदार है। काशी में संतों की शिकायत पर राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बाकी शामिल लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

सतेंद्र दास महाराज ने एफआईआर को बताया सही

सीताराम निवास कुंज मंदिर के संत सतेंद्र दास वेदांती जी महाराज ने भी एफआईआर दर्ज होने को सही कदम बताया। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव, कांग्रेस सांसद, अयोध्या के सांसद और राहुल गांधी ने मिलकर ऐसा काम किया है जो बहुत आपत्तिजनक है। इसमें शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

बांसुरी स्वराज भी दर्ज कराएंगी राहुल के खिलाफ FIR

बांसुरी स्वराज के नेतृत्व में BJP का प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी, पप्पू यादव के खिलाफ FIR दर्ज कराएगा। बांसुरी ने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई। संसद का वह नाटक न तो विरोध था और न ही असहमति; यह सनातन संस्कृति का मजाक था।

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Updated on:

02 Aug 2026 04:44 pm

Published on:

02 Aug 2026 04:43 pm

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