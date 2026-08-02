राहुल गांधी के FIR पर बीजेपी का हमला: केशव मौर्य बोले- छात्रों के कंधे पर बंदूक रख रही कांग्रेस

इसी बीच अयोध्या में संतों ने संसद परिसर में हुए एक वाकये पर नाराजगी जताई है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने राम मंदिर दान चोरी के मामले में संसद में विरोध प्रदर्शन करते हुए केसरिया वस्त्र पहन लिया था। इस पर जगद्गुरु परमहंस आचार्य, तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर ने कहा कि पहली बार संसद परिसर में ऐसा नजारा देखने को मिला जहां विपक्षी सांसदों ने सनातन धर्म, भगवा झंडे और भगवान श्री राम का अपमान किया। यह माफ करने लायक नहीं है और सजा का हकदार है। काशी में संतों की शिकायत पर राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बाकी शामिल लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।