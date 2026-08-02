‘मुसलमानों ने यादवों को पीटा’, ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से पूछा सवाल, कहा- इस मुद्दे पर अब क्यों नहीं बोल रहे

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने संबंधी बयान पर राजभर ने कहा कि क्या उन्हें कोई रोक रहा है? यह लोकतंत्र है, यहां हर किसी को चुनाव लड़ने की आजादी है। वे सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ें। अगर वे कहते हैं कि मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो खुलकर लड़ें। जहां तक गठबंधन की बात है, अखिलेश यादव जानते हैं कि उनकी पार्टी में मुसलमानों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार हो रहा है। कई नेता, विधायक और सांसद पूरी तरह निर्भर हो गए हैं और कोई भी अपने अधिकारों की बात नहीं कर रहा है।