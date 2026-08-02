सपा विधायक इंद्राणी वर्मा के साथ हुआ हादसा; बहराइच में नीलगाय से टकराकर चकनाचूर हुई कार

SP MLA Indrani Varma Car Accident: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में रविवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। श्रावस्ती जिले की भिनगा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक इंद्राणी वर्मा की कार कैसरगंज थाना क्षेत्र में एक नीलगाय से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और गाड़ी के दोनों एयरबैग तुरंत खुल गए। गनीमत यह रही कि समय पर एयरबैग खुलने की वजह से विधायक इंद्राणी वर्मा और उनके पति समेत कार में सवार सभी 4 लोग बाल-बाल बच गए और पूरी तरह सुरक्षित हैं।