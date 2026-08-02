सपा विधायक इंद्राणी वर्मा के साथ हुआ हादसा; बहराइच में नीलगाय से टकराकर चकनाचूर हुई कार

बहराइच हाईवे पर नीलगाय से टकराई सपा विधायक इंद्राणी वर्मा की कार (फोटो- पत्रिका)
SP MLA Indrani Varma Car Accident: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में रविवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। श्रावस्ती जिले की भिनगा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक इंद्राणी वर्मा की कार कैसरगंज थाना क्षेत्र में एक नीलगाय से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और गाड़ी के दोनों एयरबैग तुरंत खुल गए। गनीमत यह रही कि समय पर एयरबैग खुलने की वजह से विधायक इंद्राणी वर्मा और उनके पति समेत कार में सवार सभी 4 लोग बाल-बाल बच गए और पूरी तरह सुरक्षित हैं।
जानकारी के अनुसार यह हादसा कैसरगंज क्षेत्र में बहराइच-लखनऊ राजमार्ग पर एपेक्स स्कूल के पास हुआ। सपा विधायक रविवार सुबह अपनी कार से लखनऊ की ओर जा रही थीं। इसी दौरान रास्ते में अचानक एक नीलगाय दौड़ती हुई सड़क पर आ गई। गाड़ी तेज रफ्तार में थी और जब तक कार चालक ब्रेक लगाकर गाड़ी को नियंत्रित कर पाता तब तक कार सीधे नीलगाय से जा टकराई। इस दर्दनाक हादसे में नीलगाय की मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे में कार सवार कुछ लोगों को मामूली चोटें आने की बात सामने आई है लेकिन किसी को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। घटना के बाद कुछ देर के लिए राजमार्ग पर अफरा-तफरी का माहौल रहा। मौके पर मौजूद एक निजी स्कूल के प्रबंधक मशकूर हबीब पहुंचे और उन्होंने विधायक के लिए तुरंत एक दूसरे वाहन की व्यवस्था कराई। इसके बाद इंद्राणी वर्मा अपने पति और अन्य सहयोगियों के साथ उसी वाहन से लखनऊ के लिए रवाना हो गईं।
हादसे के बाद खुद सपा विधायक इंद्राणी वर्मा ने बयान देते हुए बताया कि सड़क पर अचानक नीलगाय के आ जाने से उनकी गाड़ी टकरा गई थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वाहन में मौजूद सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है।
इस हादसे ने एक बार फिर हाईवे और मुख्य सड़कों पर आवारा पशुओं की मौजूदगी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि इस राजमार्ग पर अक्सर बेसहारा जानवर अचानक सामने आ जाते हैं। इसके चलते राहगीरों और वाहन चालकों के लिए हमेशा दुर्घटनाओं का भारी खतरा बना रहता है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग