मुरादाबाद में मोमबत्ती फैक्ट्री में भीषण आग, खौफ के मारे घरों से बाहर भागे लोग, 6 जिलों की दमकल गाड़ियों ने संभाला मोर्चा

डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया और एसएसपी सतपाल अंतिल ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस और दमकल कर्मियों से जानकारी ली। आसपास के इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया, ताकि भीड़ को आग के नजदीक जाने से रोका जा सके और राहत एवं बचाव कार्य में कोई बाधा न आए। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर लगभग काबू पा लिया गया। इसके बाद भी गोदाम के भीतर सुलग रही सामग्री को पूरी तरह ठंडा करने के लिए दमकल कर्मी काफी देर तक कूलिंग करते रहे। आग लगने के कारणों और नुकसान का आकलन आग पूरी तरह बुझने के बाद किया जाएगा।