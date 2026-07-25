‘इंस्टाग्राम से मुलाकात के बाद मौत तक’, पीतल कारोबारी की बेटी की क्या है इनसाइड स्टोरी? निकाह के बाद की थी थार गिफ्ट

Adila Rahman Murder Case Update Moradabad : सोशल मीडिया पर हुई एक मुलाकात, फिर प्यार, कथित निकाह, साथ रहने का फैसला और आखिर में एक सनसनीखेज हत्या। मुरादाबाद की पीतल कारोबारी की बेटी आदिला रहमान हत्याकांड हर दिन नए खुलासों के साथ और पेचीदा होता जा रहा है। पुलिस अब मुख्य आरोपी गुलफाम को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी में है। जांच एजेंसियों का मानना है कि रिमांड के दौरान हत्या में इस्तेमाल हथियार, थार कार, शव को ठिकाने लगाने की पूरी साजिश और संभावित सहयोगियों की भूमिका से जुड़े कई अहम राज सामने आ सकते हैं।