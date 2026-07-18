‘राम-कृष्ण मुस्लिम पैगंबर थे’, मौलाना के बाद अब सपा के पूर्व सांसद ने दिया विवादित बयान

शनिवार को मुरादाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए एसटी हसन ने मौलाना जर्जिस के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि हो सकता है श्रीरामचंद्र और श्रीकृष्ण दुनिया में आए 1 लाख 24 हजार पैगंबरों में से एक हों। उन्होंने यह भी कहा कि इतने लंबे समय में इतिहास की कई बातें बदल जाती हैं, इसलिए वे इस पर कोई पक्की टिप्पणी नहीं कर सकते। हसन ने दोनों को बड़ी हस्ती बताया और कहा कि उन्होंने पूरी इंसानियत को बहुत बड़ी सीख दी।