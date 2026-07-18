18 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

‘राम-कृष्ण मुस्लिम पैगंबर थे’, मौलाना के बाद अब सपा के पूर्व सांसद ने दिया विवादित बयान

ST Hasan: बीते दिनों मौलाना जर्जिस अंसारी ने भगवान श्रीकृष्ण को लेकर विवादित बयान दिया था। यह मामला शांत नहीं हुआ और अब समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने विवादित बयान देकर नया बवाल पैदा कर दिया।
2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Shaitan Prajapat

Jul 18, 2026

st hasan

सपा नेता एसटी हसन

ST Hasan Controversial Statement: उत्तर प्रदेश में हिंदू देवताओं को लेकर चल रहे धार्मिक विवाद ने नया रूप ले लिया है। इटावा के मौलाना जर्जिस अंसारी के भगवान श्रीकृष्ण को ‘मुस्लिम’ और ‘पांच वक्त नमाजी’ बताने वाले बयान के कुछ दिन बाद अब समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन ने भी विवादास्पद टिप्पणी कर दी। हसन ने कहा कि कई मुस्लिम विद्वानों का मानना है कि श्रीराम और श्रीकृष्ण 1 लाख 24 हजार पैगंबरों में से एक हो सकते हैं।

एसटी हसन ने किया मौलाना जर्जिस के विवादित बयान का समर्थन

शनिवार को मुरादाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए एसटी हसन ने मौलाना जर्जिस के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि हो सकता है श्रीरामचंद्र और श्रीकृष्ण दुनिया में आए 1 लाख 24 हजार पैगंबरों में से एक हों। उन्होंने यह भी कहा कि इतने लंबे समय में इतिहास की कई बातें बदल जाती हैं, इसलिए वे इस पर कोई पक्की टिप्पणी नहीं कर सकते। हसन ने दोनों को बड़ी हस्ती बताया और कहा कि उन्होंने पूरी इंसानियत को बहुत बड़ी सीख दी।

भगवान कृष्ण को लेकर मौलाना अंसारी ने दिया था विवादित बयान

मौलाना जर्जिस अंसारी ने 23 जून को झारखंड के देवघर में एक जलसे के दौरान भगवान कृष्ण पर बयान दिया था। उन्होंने दावा किया कि कृष्ण जी पांच वक्त की नमाज पढ़ते थे और श्रीमद्भगवद्गीता के छठे अध्याय के दसवें मंत्र का हवाला दिया। मौलाना ने आगे कहा कि रामचंद्र जी और कृष्ण जी ने भी वही दीन और धर्म पेश किया जो इस्लाम है। इस बयान के बाद उनके खिलाफ लखनऊ समेत कई जगहों पर FIR दर्ज कराई गई है।

हिंदू संगठनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताई थी आपत्ति

एसटी हसन के बयान ने विवाद को और भड़का दिया है। हिंदू संगठनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे हिंदू देवताओं का अपमान और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की साजिश बताया है। उन्होंने सपा पर सवाल उठाए हैं कि पार्टी ऐसे बयानों की निंदा क्यों नहीं करती। अखिलेश यादव की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं।

अमरोहा में CM योगी का सख्त संदेश, बोले- माफिया मिट्टी में मिल चुके, अब अपराधियों की जगह जेल या जहन्नुम में

ये भी पढ़ें
CM Yogi Adityanath

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Jul 2026 06:38 pm

Published on:

18 Jul 2026 06:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / ‘राम-कृष्ण मुस्लिम पैगंबर थे’, मौलाना के बाद अब सपा के पूर्व सांसद ने दिया विवादित बयान

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शिक्षा का मंदिर न हो बर्बाद, जौहर यूनिवर्सिटी पर एसटी हसन का भावुक बयान, सरकार से समाधान निकाले की मांग

st hasan on jauhar university appeals cm governor intervention
मुरादाबाद

मुरादाबाद मंडल के 19 रेलवे स्टेशनों का बदलेगा पूरा स्वरूप, अमृत भारत योजना से मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

amrit bharat station scheme dhampur harrawala inauguration
मुरादाबाद

रामगंगा में प्रेमी के बाद अब प्रेमिका का भी मिला शव, मुरादाबाद में एक साथ लगाई थी मौत की छलांग, परिवारों में मचा कोहराम

moradabad ramganga lover couple body found news
मुरादाबाद

रामगंगा का रौद्र रूप: मुरादाबाद के दर्जनों गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, सड़कें डूबीं और सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद

moradabad ramganga river flood villages crops damaged
मुरादाबाद

मेरठ छात्रा हत्याकांड: मंत्री भूपेंद्र चौधरी बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना

meerut student murder case bhupendra chaudhary statement
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.