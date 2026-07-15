रामगंगा में प्रेमी के बाद अब प्रेमिका का भी मिला शव, मुरादाबाद में एक साथ लगाई थी मौत की छलांग, परिवारों में मचा कोहराम

Lover Couple Body Found:मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र स्थित रामगंगा पुल से एक साथ छलांग लगाने वाले प्रेमी जोड़े के मामले में आखिरकार दुखद अंत हो गया। युवक तुषार का शव पहले ही बरामद हो चुका था, जबकि अब कई दिनों की तलाश के बाद युवती का शव भी नदी से बरामद कर लिया गया है। युवती का शव मिलने के बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है।