रामगंगा में प्रेमी के बाद अब प्रेमिका का भी मिला शव, मुरादाबाद में एक साथ लगाई थी मौत की छलांग, परिवारों में मचा कोहराम

रामगंगा में प्रेमी के बाद अब प्रेमिका का भी मिला शव
Lover Couple Body Found:मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र स्थित रामगंगा पुल से एक साथ छलांग लगाने वाले प्रेमी जोड़े के मामले में आखिरकार दुखद अंत हो गया। युवक तुषार का शव पहले ही बरामद हो चुका था, जबकि अब कई दिनों की तलाश के बाद युवती का शव भी नदी से बरामद कर लिया गया है। युवती का शव मिलने के बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है।
घटना 11 जुलाई, 2026 की दोपहर की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक और युवती बाइक से कटघर स्थित रामगंगा पुल पर पहुंचे थे। दोनों कुछ देर तक पुल पर खड़े रहे और फिर अचानक एक-दूसरे का हाथ पकड़कर नदी में छलांग लगा दी। देखते ही देखते दोनों गहरे पानी में समा गए। मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कटघर पुलिस, गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया।
घटना के करीब 28 घंटे बाद युवक तुषार का शव नदी से बरामद हो गया था। सोमवार देर शाम पोस्टमार्टम के बाद उसका शव परिजनों को सौंप दिया गया। हालांकि युवती का कोई पता नहीं चल सका था। इसके बाद लगातार कई दिनों तक पुलिस, गोताखोर और राहत दल रामगंगा नदी में सर्च ऑपरेशन चलाते रहे। आखिरकार युवती का शव भी बरामद कर लिया गया।
जांच में सामने आया कि प्रेमी जोड़ा बाइक से रामगंगा पुल तक पहुंचा था। पुल पर पहुंचने के बाद उन्होंने अचानक बाइक रोकी और बिना किसी से कुछ कहे नदी में छलांग लगा दी। इस घटना को देखकर वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। कई लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन तेज बहाव के कारण दोनों कुछ ही क्षणों में आंखों से ओझल हो गए।
पुलिस का कहना है कि दोनों शव बरामद होने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई जाएगी। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि किन परिस्थितियों में दोनों ने इतना बड़ा कदम उठाया। फिलहाल इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और दोनों परिवार गहरे सदमे में हैं।
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