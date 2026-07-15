15 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

रामगंगा में प्रेमी के बाद अब प्रेमिका का भी मिला शव, मुरादाबाद में एक साथ लगाई थी मौत की छलांग, परिवारों में मचा कोहराम

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद के कटघर स्थित रामगंगा पुल से छलांग लगाने वाले प्रेमी जोड़े के मामले में युवती का शव भी बरामद हो गया है। इससे पहले युवक तुषार का शव मिला था। दोनों ने 11 जुलाई को एक साथ नदी में छलांग लगाई थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jul 15, 2026

moradabad ramganga lover couple body found news

रामगंगा में प्रेमी के बाद अब प्रेमिका का भी मिला शव

Lover Couple Body Found:मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र स्थित रामगंगा पुल से एक साथ छलांग लगाने वाले प्रेमी जोड़े के मामले में आखिरकार दुखद अंत हो गया। युवक तुषार का शव पहले ही बरामद हो चुका था, जबकि अब कई दिनों की तलाश के बाद युवती का शव भी नदी से बरामद कर लिया गया है। युवती का शव मिलने के बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है।

11 जुलाई को दोनों ने एक साथ लगाई थी छलांग

घटना 11 जुलाई, 2026 की दोपहर की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक और युवती बाइक से कटघर स्थित रामगंगा पुल पर पहुंचे थे। दोनों कुछ देर तक पुल पर खड़े रहे और फिर अचानक एक-दूसरे का हाथ पकड़कर नदी में छलांग लगा दी। देखते ही देखते दोनों गहरे पानी में समा गए। मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कटघर पुलिस, गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया।

पहले युवक का शव मिला

घटना के करीब 28 घंटे बाद युवक तुषार का शव नदी से बरामद हो गया था। सोमवार देर शाम पोस्टमार्टम के बाद उसका शव परिजनों को सौंप दिया गया। हालांकि युवती का कोई पता नहीं चल सका था। इसके बाद लगातार कई दिनों तक पुलिस, गोताखोर और राहत दल रामगंगा नदी में सर्च ऑपरेशन चलाते रहे। आखिरकार युवती का शव भी बरामद कर लिया गया।

बाइक रोककर उठाया था खौफनाक कदम

जांच में सामने आया कि प्रेमी जोड़ा बाइक से रामगंगा पुल तक पहुंचा था। पुल पर पहुंचने के बाद उन्होंने अचानक बाइक रोकी और बिना किसी से कुछ कहे नदी में छलांग लगा दी। इस घटना को देखकर वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। कई लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन तेज बहाव के कारण दोनों कुछ ही क्षणों में आंखों से ओझल हो गए।

पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच

पुलिस का कहना है कि दोनों शव बरामद होने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई जाएगी। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि किन परिस्थितियों में दोनों ने इतना बड़ा कदम उठाया। फिलहाल इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और दोनों परिवार गहरे सदमे में हैं।

मेरठ छात्रा हत्याकांड: मंत्री भूपेंद्र चौधरी बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना

ये भी पढ़ें
meerut student murder case bhupendra chaudhary statement

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Jul 2026 04:09 pm

Published on:

15 Jul 2026 04:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / रामगंगा में प्रेमी के बाद अब प्रेमिका का भी मिला शव, मुरादाबाद में एक साथ लगाई थी मौत की छलांग, परिवारों में मचा कोहराम

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रामगंगा का रौद्र रूप: मुरादाबाद के दर्जनों गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, सड़कें डूबीं और सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद

moradabad ramganga river flood villages crops damaged
मुरादाबाद

मेरठ छात्रा हत्याकांड: मंत्री भूपेंद्र चौधरी बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना

meerut student murder case bhupendra chaudhary statement
मुरादाबाद

Moradabad News: प्रमोद कृष्णम का सपा पर हमला, कहा- अखिलेश की राजनीति विभाजन और ‘नमाजवाद’ पर केंद्रित

acharya pramod krishnam
मुरादाबाद

भूपेंद्र सिंह चौधरी का विपक्ष पर हमला, बोले- हिंदू धर्म और सनातन परंपरा को बदनाम करना ही सपा-कांग्रेस का एजेंडा

bhupendra singh chaudhary slams sp congress on sanatan
मुरादाबाद

शिक्षकों को योगी सरकार का तोहफा, मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू; मुरादाबाद में बांटे गए हेल्थ कार्ड

cm teacher cashless medical scheme launched moradabad
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.