रामगंगा का रौद्र रूप: मुरादाबाद के दर्जनों गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, सड़कें डूबीं और सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद

बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों ने प्रशासन और राज्य सरकार से जल्द राहत पहुंचाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि रामगंगा नदी पर पक्का बांध बनाया जाए ताकि हर वर्ष आने वाली बाढ़ की समस्या से स्थायी राहत मिल सके। इसके साथ ही बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों का तत्काल सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। जिन रास्तों पर जलभराव है वहां सुरक्षित वैकल्पिक आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है।