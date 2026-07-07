अयोध्या राम मंदिर चोरी मामले पर मुरादाबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन, सख्त कार्रवाई की मांग

प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर ने कहा कि जिस सरकार का गठन भगवान श्रीराम के नाम पर हुआ था, उसी सरकार के कार्यकाल में राम मंदिर से जुड़ा चोरी का मामला सामने आना बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं कट्टर सनातनी हैं और राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और कीमती सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले ने करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है।