अयोध्या राम मंदिर चोरी मामले पर मुरादाबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन, सख्त कार्रवाई की मांग

अयोध्या राम मंदिर चोरी मामले पर मुरादाबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन (फोटो- पत्रिका)
Congress Protest Moradabad: अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित चोरी के मामले को लेकर मुरादाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनोद गुंबर और महानगर अध्यक्ष जुनैद कुरैशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकालते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग दोहराई।
प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर ने कहा कि जिस सरकार का गठन भगवान श्रीराम के नाम पर हुआ था, उसी सरकार के कार्यकाल में राम मंदिर से जुड़ा चोरी का मामला सामने आना बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं कट्टर सनातनी हैं और राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और कीमती सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले ने करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है।
विनोद गुंबर ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मामले की जांच के लिए एसआईटी (SIT) का गठन किया गया है, जिसका वह स्वागत करते हैं। हालांकि उनका कहना था कि अब तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वे केवल छोटे स्तर के आरोपी हैं। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे प्रकरण के पीछे यदि कोई बड़ा षड्यंत्र या मुख्य आरोपी शामिल है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कानून के अनुसार उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है, चाहे उसका संबंध किसी भी राजनीतिक दल या संगठन से क्यों न हो, उसके खिलाफ समान रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दोषियों की संपत्तियों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए और अदालत द्वारा तय की जाने वाली कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए ताकि भविष्य में धार्मिक स्थलों से जुड़े ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो।
प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि यह मामला केवल चोरी का नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं और आस्था से जुड़ा हुआ है। उनका कहना था कि देश और विदेश से श्रद्धालु भगवान श्रीराम के मंदिर में श्रद्धापूर्वक दान करते हैं, इसलिए उस दान की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले श्रद्धालुओं की भावनाएं भी प्रभावित हुई हैं।
कांग्रेस नेताओं ने सरकार से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए। उनका कहना था कि जांच किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए और यदि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन के अंत में कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी पदयात्रा समाप्त करते हुए प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा और मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की।
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