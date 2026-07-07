राम मंदिर दान चोरी पर भड़के पूर्व सपा सांसद, बोले- छोटी मछलियां पकड़ीं, मगर मगरमच्छ अब भी बाहर

डॉ. एसटी हसन ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के मंदिर की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले लोगों के साथ किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। उनका कहना था कि जो लोग मंदिर की दान राशि लेकर फरार हुए, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई केवल छोटे लोगों तक सीमित दिखाई दे रही है, जबकि बड़े जिम्मेदार लोगों पर अब तक कोई सख्त कदम नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि छोटी मछलियों को पकड़ा जा सकता है तो बड़े मगरमच्छों को क्यों छोड़ा जा रहा है।