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मुरादाबाद

‘9 साल पहले दंगों से पहचान, आज विकास की मिसाल’, मुरादाबाद पर CM योगी का बड़ा बयान

Moradabad News: मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में शहर की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। उन्होंने दावा किया कि जो मुरादाबाद कभी दंगे, कर्फ्यू और अराजकता के लिए जाना जाता था। वह आज विश्वविद्यालय, एक्सपोर्ट हब, युवाओं की प्रतिभा और आधुनिक विकास के लिए नई पहचान बना चुका है।
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मुरादाबाद

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Mohd Danish

Jun 29, 2026

yogi adityanath moradabad development speech 2026

मुरादाबाद पर सीएम योगी का बड़ा बयान | Image-Video Grab

Yogi Adityanath Moradabad: मुरादाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों के दौरान मुरादाबाद की तस्वीर और तकदीर पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि जो शहर कभी दंगे, कर्फ्यू, अराजकता और अव्यवस्था जैसी घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहता था, वही आज शिक्षा, उद्योग, निर्यात और आधुनिक विकास की नई पहचान बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की विकास केंद्रित नीतियों ने मुरादाबाद को नई दिशा और नई गति दी है।

दंगों और अराजकता से विकास की ओर बढ़ा मुरादाबाद

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज से नौ वर्ष पहले का मुरादाबाद और आज का मुरादाबाद एक-दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि पहले यह शहर उपद्रव, दंगे, कर्फ्यू, गंदगी और प्रशासनिक अव्यवस्था के लिए जाना जाता था। उस समय विकास की कोई स्पष्ट सोच नहीं थी और न ही भविष्य को लेकर कोई ठोस योजना दिखाई देती थी। अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं और मुरादाबाद विकास की नई मिसाल बनकर उभरा है।

विश्वविद्यालय और शिक्षा के क्षेत्र में मिली नई पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का मुरादाबाद शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि गुरु जम्भेश्वर के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय के कारण अब मुरादाबाद की पहचान एक शैक्षणिक केंद्र के रूप में भी मजबूत हुई है। इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल रहे हैं और शहर का शैक्षणिक वातावरण लगातार विकसित हो रहा है।

पीतल नगरी से एक्सपोर्ट हब तक का सफर

सीएम योगी ने कहा कि मुरादाबाद की ऐतिहासिक पहचान पीतल नगरी के रूप में रही है, लेकिन अब यह शहर केवल पारंपरिक उद्योग तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि आज का मुरादाबाद प्रदेश के प्रमुख एक्सपोर्ट हब के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुका है। यहां के उद्योग, कारीगर और निर्यातक वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। इससे स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई मजबूती मिली है।

युवाओं की प्रतिभा और किसानों के नवाचार की सराहना

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज का मुरादाबाद यहां के युवाओं की प्रतिभा, ऊर्जा और नवाचार के लिए भी पहचाना जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले के युवा विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने किसानों की भी सराहना करते हुए कहा कि आधुनिक खेती और नए प्रयोगों के जरिए मुरादाबाद के अन्नदाता किसान अपनी अलग पहचान बना रहे हैं।

चौड़ी सड़कें, स्मार्ट पार्क और आधुनिक शहर की नई तस्वीर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुरादाबाद में अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि शहर की सड़कें पहले की तुलना में अधिक चौड़ी और बेहतर हो चुकी हैं। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत श्रीराम वाटिका, संविधान वाटिका और विभिन्न पार्कों का सौंदर्यीकरण किया गया है। इन परियोजनाओं ने शहर को आधुनिक स्वरूप देने के साथ-साथ लोगों को बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय संस्कृति को दिया जा रहा सम्मान

सीएम योगी ने कहा कि शहर का विकास केवल इमारतों और सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास को भी सम्मान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर भारत की पौराणिक परंपराओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों के योगदान को सम्मानपूर्वक प्रदर्शित किया जा रहा है। इससे नई पीढ़ी को देश के गौरवशाली इतिहास से जुड़ने का अवसर मिल रहा है।

गति से ही प्रगति की दिशा तय होती है

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन का समापन करते हुए कहा कि मुरादाबाद अब विकास की गति को निरंतर प्रगति में बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज आयोजित कार्यक्रम उसी परिवर्तन का जीवंत उदाहरण है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक जिले को आधुनिक सुविधाओं, मजबूत बुनियादी ढांचे, बेहतर शिक्षा, रोजगार और निवेश के माध्यम से आत्मनिर्भर एवं विकसित बनाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले शहरों में शामिल होगा।

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Published on:

29 Jun 2026 09:04 pm

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