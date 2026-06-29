‘9 साल पहले दंगों से पहचान, आज विकास की मिसाल’, मुरादाबाद पर CM योगी का बड़ा बयान

Yogi Adityanath Moradabad: मुरादाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों के दौरान मुरादाबाद की तस्वीर और तकदीर पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि जो शहर कभी दंगे, कर्फ्यू, अराजकता और अव्यवस्था जैसी घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहता था, वही आज शिक्षा, उद्योग, निर्यात और आधुनिक विकास की नई पहचान बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की विकास केंद्रित नीतियों ने मुरादाबाद को नई दिशा और नई गति दी है।