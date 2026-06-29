मुरादाबाद में CM योगी ने गिनाईं यूपी की विकास गाथा, बोले- सड़क, एक्सप्रेसवे और कॉरिडोर लिखेंगे विकास की नई कहानी

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री के कर-कमलों से गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कराया गया। इस एक्सप्रेसवे ने प्रदेश के विभिन्न शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम कर दिया है। उन्होंने बताया कि पहले मेरठ से लखनऊ पहुंचने में लगभग साढ़े छह से आठ घंटे तक का समय लगता था, लेकिन अब यही दूरी करीब चार घंटे में पूरी की जा रही है। इसी प्रकार मेरठ से प्रयागराज तक की यात्रा भी अब लगभग पांच घंटे में संभव हो गई है। उन्होंने कहा कि यही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की असली ताकत है।