मुरादाबाद में CM योगी ने गिनाईं यूपी की विकास गाथा, बोले- सड़क, एक्सप्रेसवे और कॉरिडोर लिखेंगे विकास की नई कहानी

मुरादाबाद में सीएम योगी ने गिनाईं यूपी की विकास गाथा | Image - X/@CMOfficeUP
CM Yogi Moradabad: मुरादाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के विकास मॉडल को देश के सामने रखने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य की तरक्की उसकी सड़कों, एक्सप्रेसवे, रेलवे नेटवर्क और एयर कनेक्टिविटी पर निर्भर करती है। जितनी तेज़ कनेक्टिविटी होगी, उतनी ही तेजी से विकास लोगों तक पहुंचेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। इसके साथ ही प्रदेश में नए इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं, जो औद्योगिक विकास को नई दिशा देंगे। उन्होंने बताया कि गोरखपुर से शुरू होकर पीलीभीत, मुरादाबाद और शामली होते हुए पानीपत तक जाने वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रदेश के कई जिलों को जोड़ने का काम करेगा। वहीं इसका विस्तार आगे गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक भी किया जाएगा। इससे व्यापार, उद्योग और परिवहन को नई गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब यह इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरी तरह तैयार हो जाएगा, तब पीलीभीत का कोई भी व्यक्ति आसानी से गोरखपुर, मुरादाबाद, शामली या अन्य क्षेत्रों तक कम समय में पहुंच सकेगा। बेहतर सड़क नेटवर्क केवल यात्रियों की सुविधा नहीं बढ़ाता बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी तेज करता है। इससे उद्योगों को परिवहन में आसानी मिलेगी, किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में कम समय लगेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास की सबसे बड़ी पहचान बेहतर कनेक्टिविटी होती है। उन्होंने कहा कि जितनी गति होगी, उतनी ही तेज़ प्रगति होगी। प्रगति का आधार गति पर निर्भर करता है और गति तभी आती है जब मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इसी सोच के साथ लगातार एक्सप्रेसवे, हाईवे, पुल, रेलवे और अन्य बुनियादी परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री के कर-कमलों से गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कराया गया। इस एक्सप्रेसवे ने प्रदेश के विभिन्न शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम कर दिया है। उन्होंने बताया कि पहले मेरठ से लखनऊ पहुंचने में लगभग साढ़े छह से आठ घंटे तक का समय लगता था, लेकिन अब यही दूरी करीब चार घंटे में पूरी की जा रही है। इसी प्रकार मेरठ से प्रयागराज तक की यात्रा भी अब लगभग पांच घंटे में संभव हो गई है। उन्होंने कहा कि यही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की असली ताकत है।
सीएम योगी ने कहा कि जब सड़कें बेहतर होती हैं, एयरपोर्ट विकसित होते हैं और रेलवे नेटवर्क मजबूत होता है, तब उद्योगों को निवेश का अनुकूल माहौल मिलता है। इससे रोजगार बढ़ता है, व्यापार का विस्तार होता है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलती है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है, वहां आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। इसलिए सरकार का सबसे बड़ा फोकस आधुनिक और विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर है।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ काम कर रही है। विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है ताकि जनता को उनका लाभ जल्द से जल्द मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार केवल नई परियोजनाएं ही नहीं बना रही, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को भी सम्मान देने का कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य केवल बड़े शहरों का विकास नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग तक सुविधाएं पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि गांवों में रहने वाले लोगों, गरीब परिवारों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार योजनाएं लागू की जा रही हैं। सरकार का प्रयास है कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उत्तर प्रदेश देश की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाए।
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