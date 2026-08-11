संभल दंगा रिपोर्ट पर शिवपाल यादव का बयान: बोले- सपा नेताओं को फंसाने की कोशिश, सरकार बनते ही मुकदमे वापस

Shivpal Yadav on Sambhal Riot Report: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने संभल दंगा रिपोर्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि इस रिपोर्ट को समाजवादी पार्टी के नेताओं को फंसाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। शिवपाल यादव ने कहा कि रिपोर्ट सही नहीं है और सपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।