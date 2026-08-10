मालन नदी में बढ़ सकता है अचानक पानी, बिजनौर में तटबंध पर हाईटेक पहरा; CCTV से 24 घंटे निगरानी

Bijnor Malan River: बिजनौर में मानसून के दौरान मालन नदी के अचानक बढ़ते जलस्तर और फ्लैश फ्लड की आशंका को देखते हुए सिंचाई विभाग ने यूसुफपुर-बाकरपुर तटबंध की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। तटबंध के संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए अब 24 घंटे निगरानी की जा रही है। विभाग का उद्देश्य नदी के जलस्तर, बहाव और तटबंध की स्थिति में होने वाले किसी भी बदलाव की जानकारी समय रहते हासिल करना है, ताकि खतरे की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके।