मुरादाबाद में कांवड़ियों पर ड्रोन से हुई फूलों की बारिश: DM-SSP ने अनोखे अंदाज में किया शिवभक्तों का स्वागत

मुरादाबाद में कांवड़ियों पर ड्रोन से हुई फूलों की बारिश..
Kanwar Yatra 2026:मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों और कांवड़ियों का अनोखे अंदाज में स्वागत किया गया। हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे कांवड़ियों पर नगर निगम की ओर से ड्रोन के जरिए पुष्पवर्षा की गई। हरिद्वार-मुरादाबाद स्टेट हाईवे पर जब आसमान से फूल बरसे तो सड़क पर मौजूद कांवड़ियों में उत्साह देखने को मिला। इस दौरान पूरा मार्ग ‘बोल बम’ के जयघोष से गूंजता रहा।
मुरादाबाद में कांवड़ियों के स्वागत के लिए DM और SSP ने अनोखा अंदाज अपनाया। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्तों पर ड्रोन के जरिए फूलों की बारिश की गई। इस दौरान कांवड़ मार्ग पर ‘बोल बम’ के जयकारे गूंजते रहे। अधिकारियों ने कांवड़ियों की सुरक्षा, सम्मान और सुगम यात्रा के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। प्रशासन की ओर से शिवभक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस और सभी संबंधित विभागों को अलर्ट रखा गया है।
हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे हजारों कांवड़िये बरेली और मुरादाबाद मंडल के अलग-अलग इलाकों से होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। कांवड़ियों के जत्थों के गुजरने से हाईवे पर धार्मिक माहौल बना हुआ है। भगवा वस्त्रों में सजे शिवभक्त हाथों में कांवड़ लेकर लगातार ‘बोल बम’ और भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
मुरादाबाद नगर निगम ने कांवड़ियों के स्वागत के लिए विशेष व्यवस्था की। हाईवे से गुजर रहे शिवभक्तों के ऊपर ड्रोन के माध्यम से फूलों की बारिश की गई। अचानक आसमान से फूल बरसते देख कांवड़ियों में भी उत्साह नजर आया। नगर निगम की इस पहल को कांवड़ियों के सम्मान और स्वागत से जोड़कर देखा जा रहा है।
कांवड़ यात्रा को लेकर मुरादाबाद में प्रशासन और पुलिस की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। अलग-अलग विभागों के अधिकारी और कर्मचारी कांवड़ियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने में जुटे हैं। हाईवे और कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ यातायात को व्यवस्थित रखने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मुरादाबाद के SSP सतपाल अंतिल ने कहा कि जिले में सभी विभाग मिलकर शिवभक्तों और कांवड़ियों की सुरक्षा, सम्मान और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन की कोशिश है कि कांवड़ियों को यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
कांवड़ियों की सुविधा के लिए रास्ते में सामुदायिक भोजन वितरण की व्यवस्था भी की गई है। प्रशासन और स्थानीय स्तर पर लगाए गए सेवा शिविरों के माध्यम से शिवभक्तों के लिए भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। कांवड़ मार्ग पर जगह-जगह श्रद्धालुओं की सेवा के लिए लोग आगे आ रहे हैं।
कांवड़ियों के लगातार गुजरने से मुरादाबाद का कांवड़ मार्ग भक्तिमय नजर आ रहा है। शिवभक्तों के जत्थे ‘बोल बम’ के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही कांवड़ियों के स्वागत और सेवा पर भी जोर दिया जा रहा है।
ड्रोन से पुष्पवर्षा और सामुदायिक भोजन जैसी व्यवस्थाओं के जरिए प्रशासन और नगर निगम की ओर से कांवड़ियों के प्रति सम्मान और सहयोग का संदेश दिया जा रहा है। मुरादाबाद से गुजरने वाले शिवभक्तों के लिए प्रशासन की कोशिश है कि उनकी यात्रा सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक तरीके से पूरी हो।
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