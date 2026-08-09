10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुरादाबाद

मुरादाबाद में कांवड़ियों पर ड्रोन से हुई फूलों की बारिश: DM-SSP ने अनोखे अंदाज में किया शिवभक्तों का स्वागत

Moradabad News: मुरादाबाद में कांवड़ियों का अनोखे अंदाज में स्वागत किया गया। DM-SSP की मौजूदगी में हरिद्वार-मुरादाबाद हाईवे पर शिवभक्तों पर ड्रोन से पुष्पवर्षा की गई। इस दौरान ‘बोल बम’ के जयकारों से कांवड़ मार्ग गूंज उठा।
2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Aug 09, 2026

moradabad kanwariya drone flower shower welcome

मुरादाबाद में कांवड़ियों पर ड्रोन से हुई फूलों की बारिश..

Kanwar Yatra 2026:मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों और कांवड़ियों का अनोखे अंदाज में स्वागत किया गया। हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे कांवड़ियों पर नगर निगम की ओर से ड्रोन के जरिए पुष्पवर्षा की गई। हरिद्वार-मुरादाबाद स्टेट हाईवे पर जब आसमान से फूल बरसे तो सड़क पर मौजूद कांवड़ियों में उत्साह देखने को मिला। इस दौरान पूरा मार्ग ‘बोल बम’ के जयघोष से गूंजता रहा।

DM और SSP ने शिवभक्तों का किया स्वागत

मुरादाबाद में कांवड़ियों के स्वागत के लिए DM और SSP ने अनोखा अंदाज अपनाया। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्तों पर ड्रोन के जरिए फूलों की बारिश की गई। इस दौरान कांवड़ मार्ग पर ‘बोल बम’ के जयकारे गूंजते रहे। अधिकारियों ने कांवड़ियों की सुरक्षा, सम्मान और सुगम यात्रा के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। प्रशासन की ओर से शिवभक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस और सभी संबंधित विभागों को अलर्ट रखा गया है।

हाईवे पर उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब

हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे हजारों कांवड़िये बरेली और मुरादाबाद मंडल के अलग-अलग इलाकों से होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। कांवड़ियों के जत्थों के गुजरने से हाईवे पर धार्मिक माहौल बना हुआ है। भगवा वस्त्रों में सजे शिवभक्त हाथों में कांवड़ लेकर लगातार ‘बोल बम’ और भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं।

ड्रोन से हुई पुष्पवर्षा

मुरादाबाद नगर निगम ने कांवड़ियों के स्वागत के लिए विशेष व्यवस्था की। हाईवे से गुजर रहे शिवभक्तों के ऊपर ड्रोन के माध्यम से फूलों की बारिश की गई। अचानक आसमान से फूल बरसते देख कांवड़ियों में भी उत्साह नजर आया। नगर निगम की इस पहल को कांवड़ियों के सम्मान और स्वागत से जोड़कर देखा जा रहा है।

सुरक्षा व्यवस्था पर प्रशासन का फोकस

कांवड़ यात्रा को लेकर मुरादाबाद में प्रशासन और पुलिस की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। अलग-अलग विभागों के अधिकारी और कर्मचारी कांवड़ियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने में जुटे हैं। हाईवे और कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ यातायात को व्यवस्थित रखने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

SSP ने बताया, सभी विभागों का समन्वय

मुरादाबाद के SSP सतपाल अंतिल ने कहा कि जिले में सभी विभाग मिलकर शिवभक्तों और कांवड़ियों की सुरक्षा, सम्मान और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन की कोशिश है कि कांवड़ियों को यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

भोजन वितरण की भी व्यवस्था

कांवड़ियों की सुविधा के लिए रास्ते में सामुदायिक भोजन वितरण की व्यवस्था भी की गई है। प्रशासन और स्थानीय स्तर पर लगाए गए सेवा शिविरों के माध्यम से शिवभक्तों के लिए भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। कांवड़ मार्ग पर जगह-जगह श्रद्धालुओं की सेवा के लिए लोग आगे आ रहे हैं।

‘बोल बम’ के जयकारों से गूंज रहा मुरादाबाद

कांवड़ियों के लगातार गुजरने से मुरादाबाद का कांवड़ मार्ग भक्तिमय नजर आ रहा है। शिवभक्तों के जत्थे ‘बोल बम’ के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही कांवड़ियों के स्वागत और सेवा पर भी जोर दिया जा रहा है।

शिवभक्तों के सम्मान का संदेश

ड्रोन से पुष्पवर्षा और सामुदायिक भोजन जैसी व्यवस्थाओं के जरिए प्रशासन और नगर निगम की ओर से कांवड़ियों के प्रति सम्मान और सहयोग का संदेश दिया जा रहा है। मुरादाबाद से गुजरने वाले शिवभक्तों के लिए प्रशासन की कोशिश है कि उनकी यात्रा सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक तरीके से पूरी हो।

‘बम-बम भोले’ से गूंजा अमरोहा: भगवामय हुईं सड़कें, हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे हजारों शिवभक्त

ये भी पढ़ें
amroha kanwar yatra shiv bhakt gangajal 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Aug 2026 09:05 pm

Published on:

09 Aug 2026 09:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद में कांवड़ियों पर ड्रोन से हुई फूलों की बारिश: DM-SSP ने अनोखे अंदाज में किया शिवभक्तों का स्वागत

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मुरादाबाद में 10 अगस्त को स्कूल-कॉलेज बंद, प्रशासन ने जारी किया आदेश, जानें परीक्षा का नियम

moradabad schools holiday 10 august kanwar yatra
मुरादाबाद

मुरादाबाद में तेंदुए की तलाश में 24 घंटे सर्च ऑपरेशन; 3 पिंजरे और थर्मल ड्रोन तैनात

leopard search operation moradabad 3 trap cages
मुरादाबाद

यूपी में फिर एक्टिव हुआ मॉनसून, 7 अगस्त तक बारिश के आसार, IMD ने जारी किया यलो अलर्ट

up weather heavy rain yellow alert 4 7 august
मुरादाबाद

मुरादाबाद में मोमबत्ती फैक्ट्री में भीषण आग, खौफ के मारे घरों से बाहर भागे लोग, 6 जिलों की दमकल गाड़ियों ने संभाला मोर्चा

Moradabad Fire
मुरादाबाद

सपना चौधरी मुरादाबाद केस में कोर्ट का बड़ा एक्शन: पुलिस को आखिरी चेतावनी, रिपोर्ट नहीं आई तो होगी कार्रवाई

sapna chaudhary moradabad case court order
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.