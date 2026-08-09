मुरादाबाद में कांवड़ियों पर ड्रोन से हुई फूलों की बारिश: DM-SSP ने अनोखे अंदाज में किया शिवभक्तों का स्वागत

मुरादाबाद में कांवड़ियों के स्वागत के लिए DM और SSP ने अनोखा अंदाज अपनाया। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्तों पर ड्रोन के जरिए फूलों की बारिश की गई। इस दौरान कांवड़ मार्ग पर ‘बोल बम’ के जयकारे गूंजते रहे। अधिकारियों ने कांवड़ियों की सुरक्षा, सम्मान और सुगम यात्रा के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। प्रशासन की ओर से शिवभक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस और सभी संबंधित विभागों को अलर्ट रखा गया है।