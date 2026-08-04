यूपी में फिर एक्टिव हुआ मॉनसून, 7 अगस्त तक बारिश के आसार, IMD ने जारी किया यलो अलर्ट

सोमवार को कानपुर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शाम तक 70 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। शहर के कैंट क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम बारिश हुई, लेकिन दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली और घने बादल छा गए। शाम करीब चार बजे कई इलाकों में हल्की बारिश शुरू हुई, जबकि पांच बजे के बाद बादल काफी नीचे आ गए और तेज गरज-चमक के साथ बारिश हुई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जब बादल निचाई पर आते हैं तो बिजली गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है, इसलिए ऐसे समय खुले स्थानों में जाने से बचना चाहिए।