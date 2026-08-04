यूपी में फिर एक्टिव हुआ मॉनसून, 7 अगस्त तक बारिश के आसार, IMD ने जारी किया यलो अलर्ट

यूपी में फिर एक्टिव हुआ मॉनसून..
UP Weather News:उत्तर प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र का असर अब प्रदेश के मौसम पर साफ दिखाई दे रहा है। सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। हालांकि मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक तेज बारिश, गरज-चमक और वज्रपात की आशंका जताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार 7 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।
सोमवार को कानपुर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शाम तक 70 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। शहर के कैंट क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम बारिश हुई, लेकिन दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली और घने बादल छा गए। शाम करीब चार बजे कई इलाकों में हल्की बारिश शुरू हुई, जबकि पांच बजे के बाद बादल काफी नीचे आ गए और तेज गरज-चमक के साथ बारिश हुई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जब बादल निचाई पर आते हैं तो बिजली गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है, इसलिए ऐसे समय खुले स्थानों में जाने से बचना चाहिए।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 4 अगस्त से 7 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी। 4, 5 और 6 अगस्त को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। वहीं 7 अगस्त को पूर्वांचल के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होने के संकेत हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने इस अवधि के दौरान यलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से मौसम की ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखने की अपील की है।
मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत कबीर नगर, जौनपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, सहारनपुर, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं समेत आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है।
भारी बारिश के साथ-साथ प्रदेश के कई हिस्सों में मेघगर्जन और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। रायबरेली, लखनऊ, बाराबंकी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, पीलीभीत, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों से खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने और खुले मैदानों में जाने से बचने की सलाह दी है।
5 अगस्त को भी प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में बारिश के आसार बने हुए हैं। कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की जा सकती है।
लगातार बारिश और वज्रपात की चेतावनी को देखते हुए मौसम विभाग ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, जलभराव वाले क्षेत्रों में वाहन सावधानी से चलाएं और बिजली कड़कने के समय खुले मैदान, ऊंचे पेड़ या बिजली के खंभों के पास खड़े न हों। किसानों को भी खेतों में काम करते समय मौसम की जानकारी लेते रहने की सलाह दी गई है।
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