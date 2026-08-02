अमरोहा एनकाउंटर में 2 इनामी गोतस्कर गिरफ्तार, पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली

अमरोहा एनकाउंटर में 2 इनामी गोतस्कर गिरफ्तार..
Amroha Encounter News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में गोवध प्रकरण में फरार चल रहे दो आरोपियों को डिडौली थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। घायल होने के बाद पुलिस ने दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, पशु काटने के औजार और रस्सी बरामद की गई है। पुलिस इस कार्रवाई को गोवध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की बड़ी सफलता मान रही है।
पुलिस के मुताबिक, 2 अगस्त को डिडौली थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गोवध मामले में वांछित आरोपी ताहिर पुत्र गफ्फार और फैजान पुत्र मुशाहिद मोटरसाइकिल से चौबरिया कमालपुर मार्ग होते हुए जोया की ओर आने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई और संभावित मार्गों पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की सघन चेकिंग शुरू कर दी। साथ ही आरोपियों को पकड़ने के लिए रणनीतिक तरीके से घेराबंदी की गई ताकि उन्हें भागने का मौका न मिल सके।
घेराबंदी के दौरान पुलिस ने सामने से आ रही एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया। पुलिस का कहना है कि खुद को घिरा हुआ देखकर दोनों आरोपियों ने रुकने के बजाय अवैध तमंचों से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई फायरिंग के बावजूद पुलिसकर्मियों ने संयम बनाए रखा और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की।
पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान ताहिर के बाएं पैर और फैजान के दाहिने पैर में गोली लगी। गोली लगते ही दोनों आरोपी मौके पर ही गिर पड़े और भागने में असफल रहे। पुलिस टीम ने तुरंत दोनों को हिरासत में लिया और उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया।
पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 1 अगस्त 2026 को कस्बा जोया के मोहल्ला इकबाल नगर के पास जंगल में एक गोवंशीय पशु की हत्या की थी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। लगातार दबिश और मुखबिर तंत्र की मदद से आखिरकार पुलिस को दोनों आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिली।
गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने दो अवैध 315 बोर तमंचे, दो जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, पशु काटने के औजार और एक रस्सी बरामद की है। पुलिस ने सभी बरामद सामान को कब्जे में लेकर फोरेंसिक और अन्य आवश्यक जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि बरामदगी से मामले की जांच को और मजबूती मिलेगी।
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ताहिर पुत्र गफ्फार और फैजान पुत्र मुशाहिद के रूप में की है। दोनों आरोपी थाना डिडौली क्षेत्र के कस्बा जोया स्थित मोहल्ला जामा मस्जिद के निवासी बताए गए हैं। पुलिस अब दोनों के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि गोवध की घटना में इनके साथ और कौन-कौन लोग शामिल थे तथा उनका आपराधिक नेटवर्क कितना बड़ा है।
बड़ी खबरेंView All
अमरोहा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग