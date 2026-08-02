अमरोहा एनकाउंटर में 2 इनामी गोतस्कर गिरफ्तार, पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली

Amroha Encounter News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में गोवध प्रकरण में फरार चल रहे दो आरोपियों को डिडौली थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। घायल होने के बाद पुलिस ने दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, पशु काटने के औजार और रस्सी बरामद की गई है। पुलिस इस कार्रवाई को गोवध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की बड़ी सफलता मान रही है।