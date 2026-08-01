अमरोहा में गोकशी का मामला: सड़कों पर उतरे बजरंग दल के कार्यकर्ता, दी बड़े आंदोलन की चेतावनी!

Amroha News: अमरोहा जिले के डिडौली थाना क्षेत्र के कस्बा जोया स्थित मोहल्ला इकबाल नगर में शनिवार दोपहर कथित गोकशी की सूचना मिलने के बाद इलाके का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। सूचना फैलते ही स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली। कुछ ही देर में बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और घटना का विरोध शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया।