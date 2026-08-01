अमरोहा में गोकशी का मामला: सड़कों पर उतरे बजरंग दल के कार्यकर्ता, दी बड़े आंदोलन की चेतावनी!

अमरोहा में गोकशी का मामला..
Amroha News: अमरोहा जिले के डिडौली थाना क्षेत्र के कस्बा जोया स्थित मोहल्ला इकबाल नगर में शनिवार दोपहर कथित गोकशी की सूचना मिलने के बाद इलाके का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। सूचना फैलते ही स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली। कुछ ही देर में बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और घटना का विरोध शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया।
घटना के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गोतस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि क्षेत्र में पहले भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि समय रहते सख्त कदम उठाए जाते तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती।
प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डिडौली थाने का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मांग की कि गोकशी में शामिल सभी आरोपितों की जल्द पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि कानून का सख्ती से पालन कराया जाए ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम देने का साहस न कर सके।
बजरंग दल के प्रांत गोरक्षा प्रमुख हेमंत सारस्वत ने कहा कि सावन हिंदू समाज के लिए अत्यंत पवित्र और धार्मिक आस्था का महीना है। ऐसे समय में गोकशी की सूचना सामने आना लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला मामला है। उन्होंने प्रशासन से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।
हेमंत सारस्वत ने कहा कि केवल आरोपितों की गिरफ्तारी ही पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि इस मामले से जुड़े पूरे नेटवर्क का भी खुलासा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार की घटनाओं में किसी संगठित गिरोह की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि जांच में किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
बजरंग दल के पदाधिकारियों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि गोकशी की घटनाओं पर प्रभावी रोक नहीं लगी और दोषियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन व्यापक जनआंदोलन शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि समाज की धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को शांत कराया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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