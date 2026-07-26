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अमरोहा में पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव: कस्बा चौकी प्रभारी हटाए गए, 9 पुलिसकर्मियों के तबादले

Amroha News: अमरोहा के एसपी लखन सिंह यादव ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 5 दरोगा और 4 सिपाहियों समेत 9 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया है। गजरौला कस्बा और जल्लोपुर चौकी प्रभारी भी बदल दिए गए हैं।
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अमरोहा

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Mohd Danish

Jul 26, 2026

amroha sp transfer gajraula chowki incharge changed

अमरोहा में पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव..

Amroha News Today: अमरोहा जिले में पुलिस महकमे में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) लखन सिंह यादव ने शनिवार-रविवार की रात तबादला सूची जारी करते हुए पांच उपनिरीक्षकों (दरोगा) और चार सिपाहियों सहित कुल नौ पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं। इस कार्रवाई में गजरौला कस्बा चौकी और जल्लोपुर चौकी के प्रभारी भी बदल दिए गए हैं। माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा पुलिसिंग को मजबूत करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

गजरौला कस्बा चौकी को मिला नया प्रभारी

जारी आदेश के अनुसार, नौगावां सादात थाने में तैनात दरोगा बालकिशन को गजरौला थाने की कस्बा चौकी का नया प्रभारी बनाया गया है। वहीं अब तक कस्बा चौकी का कार्यभार संभाल रहे दरोगा अनिल शर्मा को चौकी से हटाकर गजरौला थाने में अटैच कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद गजरौला क्षेत्र की पुलिस व्यवस्था में नई जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं।

जल्लोपुर चौकी की कमान भी बदली

एसपी के आदेश के तहत पुलिस लाइन में तैनात दरोगा कृष्ण किशोर मिश्रा को जल्लोपुर चौकी का नया इंचार्ज नियुक्त किया गया है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि नए प्रभारी क्षेत्र में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास करेंगे।

अन्य दरोगाओं के भी हुए तबादले

तबादला सूची में अन्य पुलिस अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। दरोगा सोनू कुमार को पुलिस लाइन से थाना नौगावां सादात भेजा गया है। वहीं, थाना रजबपुर में तैनात दरोगा ओमवीर सिंह का स्थानांतरण रहरा थाने कर दिया गया है। इन बदलावों के साथ विभिन्न थानों में नई जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं।

सिपाहियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव

एसपी द्वारा जारी आदेश में चार सिपाहियों की तैनाती में भी परिवर्तन किया गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर देवेंद्र कुमार को पुलिस लाइन से सोशल मीडिया सेल भेजा गया है। सोशल मीडिया सेल में तैनात सिपाही गौरव सिंह को थाना रहरा स्थानांतरित किया गया है। गजरौला थाने में तैनात सिपाही मोहित भाटी का पूर्व में डायल-112 में किया गया स्थानांतरण निरस्त कर उन्हें फिलहाल उसी थाने में बनाए रखा गया है। इसके अलावा महिला सिपाही सर्वेश यादव को थाना रजबपुर से थाना हसनपुर भेजा गया है।

प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की पहल

पुलिस विभाग के इस फेरबदल को नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि समय-समय पर पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण से कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनी रहती है और विभिन्न क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलती है। एसपी लखन सिंह यादव के इस निर्णय के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों को जल्द ही अपने नए कार्यस्थलों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

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Updated on:

26 Jul 2026 02:03 pm

Published on:

26 Jul 2026 02:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / अमरोहा में पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव: कस्बा चौकी प्रभारी हटाए गए, 9 पुलिसकर्मियों के तबादले

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