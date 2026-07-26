अमरोहा में पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव: कस्बा चौकी प्रभारी हटाए गए, 9 पुलिसकर्मियों के तबादले

Amroha News Today: अमरोहा जिले में पुलिस महकमे में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) लखन सिंह यादव ने शनिवार-रविवार की रात तबादला सूची जारी करते हुए पांच उपनिरीक्षकों (दरोगा) और चार सिपाहियों सहित कुल नौ पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं। इस कार्रवाई में गजरौला कस्बा चौकी और जल्लोपुर चौकी के प्रभारी भी बदल दिए गए हैं। माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा पुलिसिंग को मजबूत करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।