एक युवक से 3 बहनों की शादी मामले में नया मोड़: नाबालिग होने के दावा, बाल कल्याण समिति ने मांगी रिपोर्ट

धौरिया गांव की रहने वाली अलका (20), देविका (19) और संतोष कुमारी उर्फ छवि सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती हैं। अलका और संतोष सगी बहनें हैं, जबकि देविका उनकी मौसी की बेटी है, जो बचपन से उनके साथ ही रह रही है। तीनों इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कंटेंट बनाती हैं और पिछले कुछ महीनों से गांव की कहानियों पर वीडियो बना रही थीं। इसी दौरान श्यामपुरी गांव निवासी विकास उर्फ विक्कू उनके साथ कैमरामैन के रूप में काम करने लगा। वीडियो में वह अक्सर पति का किरदार निभाता था। बाद में तीनों ने 17 जुलाई को मंदिर में विकास के साथ शादी कर ली।