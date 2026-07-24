मेरठ में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में बड़ा हादसा: हाईटेंशन तार की चपेट में आया रथ, एक श्रद्धालु की मौत, 17 झुलसे

रथ यात्रा हाईटेंशन लाइन से टकराई, एक की मौत, 17 लोग झुलसे (X Photo)
Meerut Jagannath Rath Yatra Accident: मेरठ के परीक्षितगढ़ में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। श्रद्धा और उत्साह के बीच निकाली जा रही यात्रा अचानक दर्दनाक घटना में बदल गई। रथ के हाईटेंशन बिजली तार की चपेट में आने से करंट फैल गया, जिससे 17 श्रद्धालु झुलस गए। इस हादसे में 25 साल सचिन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं, दो गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
परीक्षितगढ़ में भगवान जगन्नाथ की सातवीं रथ यात्रा निकाली जा रही थी। यात्रा की शुरुआत ओम पब्लिक स्कूल से हुई थी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रस्सी के सहारे रथ को खींच रहे थे। इसी दौरान रथ की ऊंचाई अधिक होने के कारण वह ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइन से टकरा गया। तार के संपर्क में आते ही रथ में करंट आ गया और कई श्रद्धालु इसकी चपेट में आ गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया।
हादसे में गंभीर रूप से घायल परीक्षितगढ़ के गंधार दरवाजा निवासी सचिन (25) को इलाज के लिए मेरठ रेफर किया गया था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सचिन परिवार में चार भाई-बहनों में सबसे बड़ा था और मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता था। सचिन की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां सुशीला, भाई विशाल और उसकी बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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