मेरठ में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में बड़ा हादसा: हाईटेंशन तार की चपेट में आया रथ, एक श्रद्धालु की मौत, 17 झुलसे

Meerut Jagannath Rath Yatra Accident: मेरठ के परीक्षितगढ़ में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। श्रद्धा और उत्साह के बीच निकाली जा रही यात्रा अचानक दर्दनाक घटना में बदल गई। रथ के हाईटेंशन बिजली तार की चपेट में आने से करंट फैल गया, जिससे 17 श्रद्धालु झुलस गए। इस हादसे में 25 साल सचिन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं, दो गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।