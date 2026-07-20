यूट्यूब से सीखा हत्या का तरीका; जिस पर भरोसा किया उसी ने दी मौत, मेरठ की नर्स नेहा, मर्डर केस की इनसाइड स्टोरी

Meerut Nurse Murder Case Update: उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बार फिर रिश्तों से जुड़ा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जिले के लोहियानगर स्थित एक निजी अस्पताल में 25 साल की नर्स नेहा रानी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने सनसनी फैला दी। पुलिस जांच में सामने आया कि नर्स की हत्या का आरोप उसी अस्पताल में कार्यरत ओटी टेक्नीशियन सुरेश और उसके साथी फरहान पर है। आरोप है कि शादी के दबाव से परेशान होकर सुरेश ने जहरीली ड्रिप लगाकर नेहा की हत्या की साजिश रची।