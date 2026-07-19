अतुल की मौत के बाद पुलिस ने दामिनी की कॉल डिटेल खंगाली। जांच में पता चला कि पिछले करीब छह महीनों में उसने वैन चालक तुषार पायला से लगभग 2000 बार बातचीत की थी। इतनी ज्यादा बातचीत ने पुलिस का शक गहरा दिया। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने फरार तुषार को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि पुलिस वाहन में बैठते ही उसने कहा, "मेरी पिटाई मत कराना, मैं सब सच बता दूंगा।" इसके बाद उसने हत्या की पूरी साजिश कबूल कर ली।