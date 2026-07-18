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Murder By Snake Case Row: रात में नींद की गोलियां देने के बाद छोड़ा था सांप, इनसाइड स्टोरी में जानिये पूरा केस

Meerut Husband Murder Case: यूपी के मेरठ जिले में सामने आए सनसनीखेज 'स्नेक मर्डर केस' में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने जब दामिनी और उसके करीबियों के मोबाइल नंबरों की सीडीआर खंगाली, तो चौंकाने वाले इनपुट मिले।
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मेरठ

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Shaitan Prajapat

Jul 18, 2026

Murder By Snake Case Row

पत्नी दामिनी के साथ अतुल कुमार की फाइल फोटो

Meerut Wife Killed Husband Snake Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक पत्नी ने अपने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए जो खतरनाक और शातिराना साजिश रची, उसकी इनसाइड स्टोरी किसी भी कमजोर दिल वाले इंसान को डरा सकती है। आरोपी पत्नी दामिनी ने अपने पति अतुल की हत्या को एक सामान्य 'सर्पदंश' (सांप का काटना) दिखाने के लिए मिनट-दर-मिनट की पूरी प्लानिंग की थी। इस मर्डर मिस्ट्री में अब यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि सांप को बेड पर छोड़ने से पहले अतुल को बेसुध किया गया था।

दूध में मिलाईं नींद की गोलियां

पुलिस जांच और कॉल डिटेल्स से जो इनसाइड स्टोरी सामने आई है, उसके अनुसार दामिनी पिछले कई दिनों से अतुल को रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी। वह जानती थी कि अगर जागते हुए अतुल पर सांप से हमला करवाया गया, तो वह शोर मचा देगा और पूरी योजना फेल हो जाएगी।

वारदात की रात, दामिनी ने बेहद शातिर तरीके से अतुल के पीने वाले दूध में नींद की हैवी डोज (गोलियां) मिला दीं। दूध पीने के कुछ ही देर बाद अतुल गहरी और बेसुध नींद में सो गया। जब दामिनी को पक्का यकीन हो गया कि अतुल अब किसी भी सूरत में तुरंत जाग नहीं सकता, तब उसने अपनी साजिश के दूसरे चरण को अंजाम दिया।

चादर के अंदर छोड़ा गया जहरीला सांप

अतुल के पूरी तरह बेसुध होने के बाद, दामिनी ने पहले से लाकर छिपाकर रखे गए एक अत्यधिक जहरीले सांप को निकाला। उसने बेहद ठंडे दिमाग से उस सांप को अतुल के बिस्तर पर, उसकी चादर के अंदर छोड़ दिया। जहर के असर से बेसुध अतुल को सांप ने काट लिया। नींद की गोलियों के भारी असर के कारण अतुल तड़पने के बावजूद चीख नहीं सका और बिस्तर पर ही उसकी जान चली गई।

अगली सुबह दामिनी ने इस पूरी घटना को एक प्राकृतिक हादसा दिखाने का नाटक किया। उसने शोर मचाया कि अतुल को सोते समय किसी सांप ने काट लिया है। शुरुआती तौर पर परिवार और आसपास के लोगों ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना ही माना।

ऐसे खुला शातिर मर्डर का राज

अगर दामिनी ने इतनी परफेक्ट प्लानिंग की थी, तो फिर वह पकड़ी कैसे गई? दरअसल, अतुल के परिजनों को दामिनी के बदलते व्यवहार और अतुल की अचानक हुई इस तरह की मौत पर गहरा शक था। परिजनों की शिकायत पर जब मेरठ पुलिस ने वैज्ञानिक एंगल से जांच शुरू की, तो परतें खुलती चली गईं।

पुलिस की कड़ी पूछताछ के आगे टूट गई दामिनी

पुलिस ने जब दामिनी का मोबाइल फोन जब्त कर उसकी कॉल डिटेल्स (CDR) खंगाली, तो पता चला कि वह पिछले कुछ दिनों से एक सपेरे के लगातार संपर्क में थी। इतना ही नहीं, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और विसरा जांच में अतुल के शरीर में भारी मात्रा में नशीली/नींद की दवाइयों के अंश मिले, जिसने दामिनी के झूठ के गुब्बारे को फोड़ दिया। पुलिस की कड़ी पूछताछ के आगे दामिनी टूट गई और उसने दूध में नींद की गोली देने से लेकर बेड पर सांप छोड़ने की पूरी मिनट-दर-मिनट की इनसाइड स्टोरी कबूल कर ली। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

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Updated on:

18 Jul 2026 09:03 pm

Published on:

18 Jul 2026 09:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / Murder By Snake Case Row: रात में नींद की गोलियां देने के बाद छोड़ा था सांप, इनसाइड स्टोरी में जानिये पूरा केस

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