Murder By Snake Case Row: रात में नींद की गोलियां देने के बाद छोड़ा था सांप, इनसाइड स्टोरी में जानिये पूरा केस

Meerut Wife Killed Husband Snake Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक पत्नी ने अपने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए जो खतरनाक और शातिराना साजिश रची, उसकी इनसाइड स्टोरी किसी भी कमजोर दिल वाले इंसान को डरा सकती है। आरोपी पत्नी दामिनी ने अपने पति अतुल की हत्या को एक सामान्य 'सर्पदंश' (सांप का काटना) दिखाने के लिए मिनट-दर-मिनट की पूरी प्लानिंग की थी। इस मर्डर मिस्ट्री में अब यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि सांप को बेड पर छोड़ने से पहले अतुल को बेसुध किया गया था।